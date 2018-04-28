Стало известно, сколько денег надо потратить в Подмосковье для приготовления шашлыка

Москва, 28 апреля. В министерстве потребительского рынка и услуг Московской области подсчитали, за какое количество денег в регионе можно приготовить шашлык.

Как сообщает телеканал 360, ссылаясь на данные ведомства, жители Подмосковья все чаще отдают свое предпочтение уже готовому мясу для приготовления шашлыка. Самые популярные виды — курица и свинина.

Итак, считаем: замаринованное мясо курицы можно купить по цене от 125 рублей за килограмм, свиной шашлык — от 230 рублей. Внимание, гурманы: утиный шашлык стоит от 229 рублей, бараний — 619 рублей, из индейки — от 239 рублей, из говядины — от 549 рублей за кило.

Кроме того, по данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», в области древесный уголь можно купить от 80 рублей, жидкость для розжига – от 13 руб., шампуры — от 19 рублей, мангалы - от 110 руб.