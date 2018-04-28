В Москве продают редкий внедорожник Mercedes‐Maybach за 84 млн рублей

Москва, 28 апреля. Внедорожник MercedesMaybach G650 Landaulet, который был выпущен в количестве 99 экземпляров, появился в продаже в Москве.

Как передает телеканал «360», машина является редкой моделью не только в России, но и во всем мире. Владелец продает ее за 84 миллиона рублей. Отмечается, что при проектировании модели за основу использовали Gelendwagen. Машина имеет удлиненную колесную базу и двигатель V12, мощность которого составляет 612 лошадиных сил.

При этом салон MercedesMaybach G650 Landaulet отделан предметами роскоши. Он включает различные приборы и дорогие материалы, из которых сделан внутренний декор.