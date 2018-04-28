Подразделение противопожарной службы появится на ВДНХ в Москве

Москва, 28 апреля. Подразделение противопожарной службы создадут на территории ВДНХ в Москве. Распоряжение об этом подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что новое противопожарное подразделение будет содержаться за счет средств бюджета столицы. Как пишет «Вечерняя Москва», Выставка достижений народного хозяйства» является выставочным комплексом в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы.

Это второй выставочный комплекс по величине в городе. Как пишет «РИАМО», также установят памятный знак погибшим на войне работникам ВСХВ в Москве до 31 декабря 2020 года.