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Тепло и практически без дождей: синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
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    Тепло и практически без дождей: синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

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    Тепло и практически без дождей: синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

    Москва, 28 апреля. С субботу в столичном регионе москвичей и гостей российской столицы ожидает теплая, практически без дождей, погода.

    Как обещают синоптики, небо над столицей будет занято небольшими облаками, но не обойдется без прояснений, местами будет накрапывать небольшой дождь, который не испортит предвыходного настроения.

    Кроме того, сегодня будет достаточно тепло – до +15 градусов, атмосферное давление — 750 мм р. с., ветер западных направлений — 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. 

    Автор: Константин Терехов
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