Меню
Общество
В субботу закрыли на ремонт часть платформы станции метро «Кунцевская»
Россия
Россияне начали воспринимать 1 Мая как обычный выходной — ВЦИОМ
Следующая новость
Загрузка...

    В субботу закрыли на ремонт часть платформы станции метро «Кунцевская»

    273

    В субботу закрыли на ремонт часть платформы станции метро «Кунцевская»

    Москва, 28 апреля. Сегодня на ремонт временно закрыли часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена.

    Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на пресс-службу столичной подземки, в настоящее время на «Кунцевской» продолжаются ремонтные работы в рамках второго этапа реконструкции станций.

    Добавим, что в связи с проведением реконструкции станции вход и выход пассажиров к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.