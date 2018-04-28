В субботу закрыли на ремонт часть платформы станции метро «Кунцевская»
Москва, 28 апреля. Сегодня на ремонт временно закрыли часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена.
Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на пресс-службу столичной подземки, в настоящее время на «Кунцевской» продолжаются ремонтные работы в рамках второго этапа реконструкции станций.
Добавим, что в связи с проведением реконструкции станции вход и выход пассажиров к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии.