Собянин пообещал специальный тариф для велопроката к ЧМ-2018

Москва, 28 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на период проведения чемпионата мира по футболу-2018 в столице России будет установлен специальный тариф для велопроката. Соответствующую запись градоначальник разместил на своей странице в социальной сети Twitter.

Собянин отметил, что на протяжении пяти лет стоимость проката велосипедов остается неизменной. А на период мундиаля будет действовать особый тариф.

«По нему включена страховка и увеличено время бесплатного проезда с 30 до 60 минут. Такой тариф заработает уже с 9 июня. Мобильное приложение, сайт и контактный центр московского проката заработают на английском языке. Для болельщиков подготовят специальные акции на велопрокат», — отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин предупредил жителей столицы о сложных погодных условиях. Об этом писала Газета.ru.