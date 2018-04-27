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Cанкции не повлияли на уровень инвестиций — правительство Москвы
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    Cанкции не повлияли на уровень инвестиций — правительство Москвы

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    Cанкции не повлияли на уровень инвестиций — правительство Москвы

    Москва, 27 апреля. Санкции против России не оказали негативного влияния на уровень инвестиций в Москву. Такое заявление сделал глава департамента внешнеэкономических связей и международного сотрудничества правительства столицы Сергей Черемин.

    По его словам, объем накопленных инвестиций к настоящему моменту составляет 200 миллиардов долларов США. При этом наблюдается положительная динамика.

    «Несмотря на санкции, ситуация с инвестициями не меняется. Объем накопленных иностранных инвестиций — более 200 миллиардов долларов, и отмечается положительный тренд ежегодного увеличения», — сказал Черемин.

    Чиновник добавил, что бюджет столицы РФ превышает бюджет такой страны как Украина, — передает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что уровень прямых инвестиций в Россию существенно вырос по итогам 2017 года.

    Автор: Сергей Свазовский
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