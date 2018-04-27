Синоптики рассказали, каким будет лето в Москве

Москва, 27 апреля. Москвичей в этом году после холодной весны ждет довольно теплое лето. С таким прогнозом в пятницу выступил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он заявил, что температура летом в Москве, как и в целом по России, будет колебаться в пределах климатической нормы или даже выше. При этом июнь станет самым теплым и в то же время самым дождливым месяцем.

Среднемесячная температура в июне в российской столице составит плюс 18,5 градусов (94 мм осадков), в июле — 16,7 градусов (74 мм осадков), в августе — 16 градусов (75 мм осадков).

В то же время в некоторых других регионах России этим летом ожидается засуха. В первую очередь речь идет о южных районах европейской части страны, а также республики Коми и Архангельской области. В связи с этим в указанных регионах ожидается повышенная угроза пожарной безопасности.