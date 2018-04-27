Синоптики обещают москвичам жару на майские праздники

Москва, 27 апреля. Синоптики рассказали, какая погода будет ждать москвичей на майских праздниках. По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, жаркая погода ожидается на майских праздниках в Москве.

Синоптики обещают, что уже 29 апреля в столице будет постепенно повышаться температура воздуха, а 2 мая достигнет своего максимума.

«Погода будет очень теплой, днем будет все теплее и теплее, но не обойдется без кратковременных дождей», — заявила Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, дожди будут в Москве небольшие. Но при этом в первый майский день дождя будет больше, чем в другие дни. Об этом сообщает РИА Новости.