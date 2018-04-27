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Власти Москвы рассказали горожанам, когда надо выезжать на дачу
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    Власти Москвы рассказали горожанам, когда надо выезжать на дачу

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    Власти Москвы рассказали горожанам, когда надо выезжать на дачу

    Москва, 27 апреля. Водителям в Москве посоветовали планировать поездки заранее перед праздничными выходными. Как рассказали в Центре организации дорожного движения, водителям лучше выезжать из города на майские праздники 28 апреля до 12:00 или после 21:00, чтобы избежать заторов на дороге.

    Как пишет «Вечерняя Москва», в ведомстве уточнили, что многие жители города будут выезжать из Москвы на праздничные выходные. Как отметили в Центре организации дорожного движения, особую сложность водителя могут испытать при выезде 28 апреля во второй половине дня.

    Специалисты ожидают заторы на дорогах с 15.00 до 21.00. В связи с этим автолюбителям рекомендовали выезжать раньше этого времени или позже.

    Власти Москвы рассказали горожанам, когда надо выезжать на дачу

    Автор: Анна Иванова
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