«Бессмертный полк» перекроет движение в Москве 9 мая

Москва, 27 апреля. Улицы в центре Москвы будут перекрыты 9 мая для проведения шествия «Бессмертного полка», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ожидается, что с 12 часов будут закрыты Ленинградский проспект от станции метро «Динамо», 1-я Тверская-Ямская улица, Моховая улица, Большой Москворецкий мост, Театральный проезд, Кремлевская и Москворецкая набережные.

Сбор участников будет проходить с 12 до 15 часов. С 15 до 19 будет идти само шествие.