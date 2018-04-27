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«Бессмертный полк» перекроет движение в Москве 9 мая
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    «Бессмертный полк» перекроет движение в Москве 9 мая

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    Бессмертный полк» перекроет движение в Москве 9 мая

    Москва, 27 апреля. Улицы в центре Москвы будут перекрыты 9 мая для проведения шествия «Бессмертного полка», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

    Ожидается, что с 12 часов будут закрыты Ленинградский проспект от станции метро «Динамо», 1-я Тверская-Ямская улица, Моховая улица, Большой Москворецкий мост, Театральный проезд, Кремлевская и Москворецкая набережные.

    Сбор участников будет проходить с 12 до 15 часов. С 15 до 19 будет идти само шествие.

    Автор: Алексей Громов
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