Меню
Общество
Новые экологические стандарты по отходам будут введены в Подмосковье
Новости Сирии
Заявления США об ударах по «химобъектам» в Сирии не выдерживают критики – МИД РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Новые экологические стандарты по отходам будут введены в Подмосковье

      /  Обновлено: 
    550

    Новые экологические стандарты по отходам будут введены в Подмосковье

    Москва, 27 апреля. В Московской области введут новые экологические стандарты по отходам, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в регионе будут возведены комплексы по переработке отходов, которые исключат дурные запахи и зловоние. Также губернатор уточнил, что в Подмосковье постепенно закрывают все старые свалки.

    Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Московская область первая в России введет новый экологический стандарт, который будет регулировать уникальные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора. Как пишет «РИАМО», будут построены комплексы по переработке отходов, которые позволят на 50% сократить количество мусора, который необходимо захоронить.

    Новые экологические стандарты по отходам будут введены в Подмосковье

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    Позитивные новости: в Кремле оценили встречу глав КНДР и Южной Кореи

    13:04   27 Апреля 2018
    70
    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    КНДР и Южная Корея будут стремиться к воссоединению – декларация

    12:43   27 Апреля 2018
    112
    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    Косачев: Сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

    8:19   27 Апреля 2018
    345
    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    Эксперт: Законопроект о контрсанкциях поможет фармацевтике России

    22:50   26 Апреля 2018
    519