Новые экологические стандарты по отходам будут введены в Подмосковье

Москва, 27 апреля. В Московской области введут новые экологические стандарты по отходам, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в регионе будут возведены комплексы по переработке отходов, которые исключат дурные запахи и зловоние. Также губернатор уточнил, что в Подмосковье постепенно закрывают все старые свалки.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Московская область первая в России введет новый экологический стандарт, который будет регулировать уникальные технологии утилизации, переработки и захоронения мусора. Как пишет «РИАМО», будут построены комплексы по переработке отходов, которые позволят на 50% сократить количество мусора, который необходимо захоронить.