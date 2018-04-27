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Спасатели потушили пожар на мусорной свалке в Подмосковье
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    Спасатели потушили пожар на мусорной свалке в Подмосковье

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    Спасатели потушили пожар на мусорной свалке в Подмосковье

    Москва, 27 апреля. Спасатели потушили гору мусора, полыхавшую на 100 квадратных метрах в промышленной зоне подмосковной Балашихи, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

    По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», мусор вспыхнул на территории Балашихинского литейно-механического завода. Часть сотрудников, находящихся в рабочей зоне во время пожара, не эвакуировали.

    В МЧС также добавили, что при пожаре никто не пострадал. К ликвидации огня были привлечены 47 человек с 12 единицами техники.

    Автор: Алексей Громов
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