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В аэропортах Москвы запретили лежать на креслах и сидеть на полу
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    В аэропортах Москвы запретили лежать на креслах и сидеть на полу

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    В аэропортах Москвы запретили лежать на креслах и сидеть на полу

    Москва, 27 апреля. Московская областная дума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах российской столицы. Согласно обнародованному в четверг документу, ограничения вводятся в отношении аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

    Как пишет Infox.ru, документ вводит штрафы за такие нарушения как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта.

    По данным URA.ru, также будут выписываться штрафы за несоблюдение норм использования кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников. Как пишет «Вечерняя Москва», при этом, как уточняется в поправках, нарушением также является нахождение на креслах в лежачем положении. Нельзя также сидеть на полу и «размещать багаж на сиденьях».

    В аэропортах Москвы запретили лежать на креслах и сидеть на полу

    Автор: Анна Иванова
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