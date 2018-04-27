Фильмы о войне покажут на здании Манежа в Москве

Москва, 27 апреля. С 1 по 11 мая жители российской столицы смогут увидеть фильмы, посвященные девяти городам-героям, на фасаде выставочного зала Манеж. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«С 1 по 11 мая по вечерам на фасаде здания Центрального выставочного зала Манеж можно будет увидеть сражающийся Сталинград, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками люфтваффе», — пишет «Вечерняя Москва».

Для показа фильмов будет использована специальная технология видеомэппинга, которая позволяет задействовать архитектурные элементы зданий, не которые проецируется изображение проектора. По словам главы департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, на Манеже будет продемонстрированы руины разрушенных зданий, а также марш колонн бронетехники и залпы артиллерии.