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Фильмы о войне покажут на здании Манежа в Москве
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    Фильмы о войне покажут на здании Манежа в Москве

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    Фильмы о войне покажут на здании Манежа в Москве

    Москва, 27 апреля. С 1 по 11 мая жители российской столицы смогут увидеть фильмы, посвященные девяти городам-героям, на фасаде выставочного зала Манеж. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

    «С 1 по 11 мая по вечерам на фасаде здания Центрального выставочного зала Манеж можно будет увидеть сражающийся Сталинград, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками люфтваффе», — пишет «Вечерняя Москва».

    Для показа фильмов будет использована специальная технология видеомэппинга, которая позволяет задействовать архитектурные элементы зданий, не которые проецируется изображение проектора. По словам главы департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева, на Манеже будет продемонстрированы руины разрушенных зданий, а также марш колонн бронетехники и залпы артиллерии.

    Автор: Алексей Громов
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