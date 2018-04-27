Москвичам напомнили, где можно делать шашлыки

Москва, 27 апреля. Москвичам и гостям российской столицы в преддверии майских праздников напомнили, где можно делать шашлыки. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорпарка. Отмечается, что разведение огня и приготовление на нем шашлыков разрешено только в местах, подходящих для этого по ряду условий.

Расстояние огня от жилых зданий должно быть не менее 50 метров. Обязательно наличие емкости с водой, либо огнетушителя. При этом отдыхающие должны использовать вместо дров уголь, так как открытый огонь запрещен. Высота мангала – от 30 сантиметров.

Как пишет РИА Новости, пикниковые зоны оборудованы в парке по Борисовским прудам и зоне отдыха «Борисовские пруды».