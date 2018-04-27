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Продажу всех видов алкоголя ограничат в Москве в праздничные дни
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    Продажу всех видов алкоголя ограничат в Москве в праздничные дни

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    Продажу всех видов алкоголя ограничат в Москве в праздничные дни

    Москва, 27 апреля. Алкогольную продукцию нельзя будет приобрести в местах массовых гуляний в Москве в праздничные дни. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра российской столицы.

    Отмечается, что ограничения будут введены с 29 апреля по 2 мая, и в День Победы, 9 мая. В эти дни в магазинах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков, нельзя будет купить спиртное.

    При этом, как пояснили в мэрии, запрет будет действовать на все виды алкогольных напитков, в том числе и пиво. В эти дни ограничат и продажу спиртного в стеклянной таре. В мэрии считают, что методы необходимы для предотвращения травматизма среди отдыхающих и с целью профилактики правонарушений.

    Продажу всех видов алкоголя ограничат в Москве в праздничные дни

    Автор: Анна Иванова
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