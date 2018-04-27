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В центре Москвы открылся сезон городских фонтанов
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    В центре Москвы открылся сезон городских фонтанов

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    В центре Москвы открылся сезон городских фонтанов

    Москва, 27 апреля. С открытия нового фонтана на Биржевой площади в центре Москвы открылся сезон городских фонтанов.

    «На этом месте когда-то была парковка, неухоженное, неуютное место. Но в рамках программы «Моя улица» мы привели в порядок Биржевую площадь и прилегающие к ней переулки», — цитирует «Вечерняя Москва» заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

    По словам высокопоставленного чиновника, за последние два года в столице России отремонтировали почти 250 фонтанов, а за последние восемь лет в парках, скверах, площадях и дворовых территориях появилось около 200 новых.

    Добавим, что по традиции в мегаполисе запустили сразу все фонтаны, общее число которых около 600.
     

    Автор: Константин Терехов
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