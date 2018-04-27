

Москва, 27 апреля. Система распознавания лиц за последние два месяца нашла в московском метро девять человек, находившихся в розыске, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Ранее СМИ сообщили, что благодаря системе распознавания лиц в России задержали первого преступника, местонахождение которого вычислили с помощью программы.

«Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро», — написал Собянин.

Он уточнил, что сама программа распознавания лиц для московской подземки стоила не четыре миллиарда рублей, а три.

Градоначальник подчеркнул, что система создавалась «не под Чемпионат мира по футболу», а для ежедневной работы.

Как сообщает «Вечерняя Москва», по словам Собянина, с помощью данной системы за два месяца удалось обнаружить девять человек, находящихся в розыске.

В минувшую среду мэр Москвы открыл шестой сезон велопроката. Как сообщал «Телеканал 360», для москвичей доступны 4120 велосипедов, в том числе 260 электробайков. Сезон был запущен на три дня раньше, чем в прошлом году.