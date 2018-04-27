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Благодаря системе распознавания лиц в метро Москвы пойманы 9 преступников — Собянин
Россия
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    Благодаря системе распознавания лиц в метро Москвы пойманы 9 преступников — Собянин

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    Благодаря системе распознавания лиц в метро Москвы пойманы 9 преступников — Собянин
    Москва, 27 апреля. Система распознавания лиц за последние два месяца нашла в московском метро девять человек, находившихся в розыске, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

    Ранее СМИ сообщили, что благодаря системе распознавания лиц в России задержали первого преступника, местонахождение которого вычислили с помощью программы.

    «Удивился информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро», — написал Собянин.

    Он уточнил, что сама программа распознавания лиц для московской подземки стоила не четыре миллиарда рублей, а три.

    Градоначальник подчеркнул, что система создавалась «не под Чемпионат мира по футболу», а для ежедневной работы.

    Как сообщает «Вечерняя Москва», по словам Собянина, с помощью данной системы за два месяца удалось обнаружить девять человек, находящихся в розыске.

    Благодаря системе распознавания лиц в метро Москвы пойманы 9 преступников — Собянин

    В минувшую среду мэр Москвы открыл шестой сезон велопроката. Как сообщал «Телеканал 360», для москвичей доступны 4120 велосипедов, в том числе 260 электробайков. Сезон был запущен на три дня раньше, чем в прошлом году.  

    Автор: Олеся Волкова
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