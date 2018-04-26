Меню
Происшествия
Пациентка московской клиники заплатила жизнью за красивый нос
Политика
Путин обсудил с главой Армении преодоление политического кризиса в стране
Следующая новость
Загрузка...

    Пациентка московской клиники заплатила жизнью за красивый нос

    52

    Пациентка московской клиники заплатила жизнью за красивый нос

    Москва, 26 апреля. Пациентка московской клиники умерла после операции по коррекции носа, сообщили представители Следственного комитета России.

    В одной из московских клиник на севере города следователи проводят проверку. Там после операции по коррекции носа скончалась 29-летняя пациентка.

    «Возбуждено уголовное дело, — констатировали следователи. — Также расследуются аналогичные факты, произошедшие в данной клинике».

    Следователи изъяли у руководства заведения и медперсонала необходимую документацию.

    Ранее 32-летняя женщина скончалась в Москве во время операции по увеличению груди. Известно, что жуткая трагедия произошла 15 апреля, однако известно об этом стало только 24 апреля.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    17:47   26 Апреля 2018
    214
    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    17:22   26 Апреля 2018
    2969
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    212
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    557