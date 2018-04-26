Пациентка московской клиники заплатила жизнью за красивый нос

Москва, 26 апреля. Пациентка московской клиники умерла после операции по коррекции носа, сообщили представители Следственного комитета России.

В одной из московских клиник на севере города следователи проводят проверку. Там после операции по коррекции носа скончалась 29-летняя пациентка.

«Возбуждено уголовное дело, — констатировали следователи. — Также расследуются аналогичные факты, произошедшие в данной клинике».

Следователи изъяли у руководства заведения и медперсонала необходимую документацию.

Ранее 32-летняя женщина скончалась в Москве во время операции по увеличению груди. Известно, что жуткая трагедия произошла 15 апреля, однако известно об этом стало только 24 апреля.