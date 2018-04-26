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Синоптики рассказали, какие неприятности ждут москвичей на майские праздники
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    Синоптики рассказали, какие неприятности ждут москвичей на майские праздники

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    Синоптики рассказали, какие неприятности ждут москвичей на майские праздники

    Москва, 26 апреля. Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Первые дни мая ознаменуются аномально теплой погодой, заявила она.

    «Температура воздуха с каждым праздничным днём будет повышаться ... 1 мая обещает быть совсем тёплым с аномалией выше нормы на 5 °С. То есть дневная температура будет около двадцати трех градусов выше нуля. Такой характер погоды задержится до 2 мая», — рассказала Позднякова.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Сименков подтвердил прогноз коллеги, отметив, что погода в начале мая будет теплой и безоблачной. Тем не менее, синоптики не исключают, что с 30 по 2 мая в столице пройдут дожди.

    Автор: Дима Оленин
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