Московская полиция выявила почти 40 аптек, торгующих запрещенными препаратами

Москва, 26 апреля. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ходе проверки в столице 38 аптек, торгующих запрещенными наркотическими препаратами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, преступники зарабатывали на продаже запрещенных препаратов более пяти миллионов рублей в сутки. Правоохранительные органы выявили 38 столичных аптек, которые распространяли этот товар.

«Наценка на лекарства, реализующиеся без рецепта и кассового чека, составляла от 550% до 1500%», — приводит слова Волк «Пятый канал».

Оперативники в ходе обысков изъяли более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, документацию и денежные средства. Возбуждены 8 уголовных дел.