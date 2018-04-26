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Московская полиция выявила почти 40 аптек, торгующих запрещенными препаратами
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    Московская полиция выявила почти 40 аптек, торгующих запрещенными препаратами

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    Московская полиция выявила почти 40 аптек, торгующих запрещенными препаратами

    Москва, 26 апреля. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ходе проверки в столице 38 аптек, торгующих запрещенными наркотическими препаратами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По словам Волк, преступники зарабатывали на продаже запрещенных препаратов более пяти миллионов рублей в сутки. Правоохранительные органы выявили 38 столичных аптек, которые распространяли этот товар.

    «Наценка на лекарства, реализующиеся без рецепта и кассового чека, составляла от 550% до 1500%», — приводит слова Волк «Пятый канал».

    Оперативники в ходе обысков изъяли более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, документацию и денежные средства. Возбуждены 8 уголовных дел.

    Московская полиция выявила почти 40 аптек, торгующих запрещенными препаратами

    Автор: Катерина Тимошенская
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