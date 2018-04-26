Меню
Общество
Собянин открыл шестой сезон велопроката в Москве
Украина
Тимошенко обогнала Порошенко в президентском рейтинге Украины
Следующая новость
Загрузка...

    Собянин открыл шестой сезон велопроката в Москве

    675

    Собянин открыл шестой сезон велопроката в Москве

    Москва, 26 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестой сезон велопроката в четверг, 26 апреля. Открытие очередного сезона велопроката состоялось в Лужниках. Мэр столицы выразил уверенность, что сезон «будет удачным».

    Мэр отметил, что с каждым годом число москвичей, которые пользуются велосипедами, увеличивается. В прошлом году число сессий проката составило больше двух миллионов. Собянин надеется, что в этом году будет больше трех миллионов.

     «С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедом, в том числе велосипедным прокатом», — заявил Собянин журналистам.

    Мэр Москвы поздравил всех с открытием очередного сезона и пожелал всем велосипедистам успехов.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    953
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    4780
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    864
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    225