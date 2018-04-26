Собянин открыл шестой сезон велопроката в Москве

Москва, 26 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестой сезон велопроката в четверг, 26 апреля. Открытие очередного сезона велопроката состоялось в Лужниках. Мэр столицы выразил уверенность, что сезон «будет удачным».

Мэр отметил, что с каждым годом число москвичей, которые пользуются велосипедами, увеличивается. В прошлом году число сессий проката составило больше двух миллионов. Собянин надеется, что в этом году будет больше трех миллионов.

«С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедом, в том числе велосипедным прокатом», — заявил Собянин журналистам.

Мэр Москвы поздравил всех с открытием очередного сезона и пожелал всем велосипедистам успехов.