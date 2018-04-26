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«Система 112» в Подмосковье во время ЧМ-2018 будет принимать звонки на восьми языках
Украина
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    «Система 112» в Подмосковье во время ЧМ-2018 будет принимать звонки на восьми языках

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    «Система 112» в Подмосковье во время ЧМ-2018 будет принимать звонки на восьми языках

    Красногорск, 26 апреля. Переводчиков с восьми языков планируется привлечь на работу в «Системе-112» в Московской области в период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Об этом информирует пресс-служба заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Пестова.

    Отмечается, что во время мероприятия международного масштаба в Московской области будут базироваться команды России, Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, а также Перу, Мексики, Бельгии, Туниса. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», к обработке вызовов иностранных гостей ЧМ-2018 привлекут студентов и преподавателей МГИМО. Как пишет «РИАМО», они будут разговаривать с гостями на французском, немецком, итальянском, арабском, испанском, португальском, китайском языках.

    «Система 112» в Подмосковье во время ЧМ-2018 будет принимать звонки на восьми языках

    Автор: Анна Иванова
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