В Подмосковье приготовили более 1,3 тыс. зон для пикников

Красногорск, 26 апреля. В Московской области для пикников были обустроены 1,3 тысячи зон. Об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Пестова.

В администрации Подмосковья напомнили, что разводить костры и устраивать пикники можно только в отведенных для этого местах. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», всего в лесах региона оборудована 1351 такая пикниковая зона.

При этом с 1 мая в Московской области будет введен особый противопожарный режим. По данным «РИАМО», в этот период запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных местах. Также учения по обеспечению пожарной безопасности пройдут в Москве 27 апреля.