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В Подмосковье приготовили более 1,3 тыс. зон для пикников
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    В Подмосковье приготовили более 1,3 тыс. зон для пикников

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    В Подмосковье приготовили более 1,3 тыс. зон для пикников

    Красногорск, 26 апреля. В Московской области для пикников были обустроены 1,3 тысячи зон. Об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Пестова.

    В администрации Подмосковья напомнили, что разводить костры и устраивать пикники можно только в отведенных для этого местах. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», всего в лесах региона оборудована 1351 такая пикниковая зона.

    При этом с 1 мая в Московской области будет введен особый противопожарный режим. По данным «РИАМО», в этот период запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных местах. Также учения по обеспечению пожарной безопасности пройдут в Москве 27 апреля. 

    В Подмосковье приготовили более 1,3 тыс. зон для пикников

    Автор: Анна Иванова
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