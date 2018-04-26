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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за сильного ветра
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    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за сильного ветра

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    Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за сильного ветра

    Москва, 26 апреля. Москвичей призвали в четверг отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный из-за сильного ветра, об этом сообщается на официальной странице в Twitter Центра организации дорожного движения Москвы.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями ЦОДД рекомендовал жителям столицы не парковаться у деревьев и рекламных щитов, а также быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, передает «Подмосковье 360».

    «Днем ожидается сильный ветер. Призываем москвичей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, по возможности пользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.

    Также москвичей попросили информировать о поломках светофоров и дорожных знаков по телефону 3210 и не унывать.

    Как пишет «Вечерняя Москва», в столичном Транспортном комплексе напомнили, что 26 апреля синоптики прогнозируют в городе ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

    Автор: Василий Котов
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