Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за сильного ветра

Москва, 26 апреля. Москвичей призвали в четверг отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный из-за сильного ветра, об этом сообщается на официальной странице в Twitter Центра организации дорожного движения Москвы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ЦОДД рекомендовал жителям столицы не парковаться у деревьев и рекламных щитов, а также быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, передает «Подмосковье 360».

«Днем ожидается сильный ветер. Призываем москвичей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, по возможности пользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.

Днем ожидается сильный ветер. Что делать:

- быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД;

- не парковаться у деревьев и рекламных щитов;

- по возможности пользоваться общественным транспортом;

- о поломках светофоров и знаков сообщать по тел. 3210.



Что не делать:

- не унывать. pic.twitter.com/AxN5SZgfmY — ЦОДД (@gucodd) April 25, 2018

Также москвичей попросили информировать о поломках светофоров и дорожных знаков по телефону 3210 и не унывать.

Как пишет «Вечерняя Москва», в столичном Транспортном комплексе напомнили, что 26 апреля синоптики прогнозируют в городе ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.