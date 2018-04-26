В торговом центре на шоссе Энтузиастов в Москве произошел пожар

Москва, 26 апреля. Столичные спасатели ликвидировали пожар в подсобном помещении торгового центра «ТЦ 31» на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по столице.

Отмечается, что информация о горящем здании поступила на пульт дежурного 05.16 в четверг. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит одно из помещений торгового центра на первом этаже четырехэтажного административного здания по адресу шоссе Энтузиастов, дом 31. Как пишет «Вечерняя Москва», здание расположено недалеко от станции метро «Шоссе Энтузиастов».

В 5.50 пожар был ликвидирован. К моменту прибытия сотрудников МЧС персонал покинул помещение самостоятельно. Пострадавших и жертв нет.