Перед ЧМ-2018 в Москве упорядочат правила нанесения граффити

Москва, 26 апреля. Департамент рекламы и СМИ Москвы внесет поправки в правила размещения рекламы на стенах домов. Об этом рассказал руководитель департамента Иван Шубин.

По его словам, изменения коснуться в том числе и нанесения граффити. Шубин уточнил, что администрация упорядочивает нанесение граффити. Как пишет «Вечерняя Москва», он добавил, что не всем в городе это нравится, но «рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы».

Как пишет «Коммерсантъ», по словам представителя департамента Константина Горохова, каждое легальное граффити должно будет иметь дизайн-проект, согласованный в Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре.

Напомним, на данный момент нанесение граффити в Москве не регламентировалось. Ужесточение правил связано с предстоящим ЧМ-2018.