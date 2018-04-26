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Перед ЧМ-2018 в Москве упорядочат правила нанесения граффити
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    Перед ЧМ-2018 в Москве упорядочат правила нанесения граффити

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    Перед ЧМ-2018 в Москве упорядочат правила нанесения граффити

    Москва, 26 апреля. Департамент рекламы и СМИ Москвы внесет поправки в правила размещения рекламы на стенах домов. Об этом рассказал руководитель департамента Иван Шубин.

    По его словам, изменения коснуться в том числе и нанесения граффити. Шубин уточнил, что администрация упорядочивает нанесение граффити. Как пишет «Вечерняя Москва», он добавил, что не всем в городе это нравится, но «рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы».

    Как пишет «Коммерсантъ», по словам представителя департамента Константина Горохова, каждое легальное граффити должно будет иметь дизайн-проект, согласованный в Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре.

    Напомним, на данный момент нанесение граффити в Москве не регламентировалось. Ужесточение правил связано с предстоящим ЧМ-2018.

    Перед ЧМ-2018 в Москве упорядочат правила нанесения граффити

    Автор: Анна Ивнова
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