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Правоохранители Москвы будут пресекать все нарушения порядка на майские праздники
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    Правоохранители Москвы будут пресекать все нарушения порядка на майские праздники

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    Правоохранители Москвы будут пресекать все нарушения порядка на майские праздники

    Москва, 25 апреля. В правоохранительных органах Москвы предупредили, что любые нарушения порядка на майские праздники будут пресечены.

    В главном управлении МВД РФ по столице отметили, что на майские праздники запланировано большое количество различных мероприятий и народных гуляний. Сотрудники полиции и Росгвардии будут обеспечивать их безопасность, а также следить за соблюдением общественного порядка.

    «Московская полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

    Кроме того, в правоохранительных органах обратили внимание, что при возможном проведении несогласованных публичных мероприятий будет осуществляться фото- и видеофиксация всех участников. В дальнейшем будет проводиться правовая оценка их действий с целью привлечения к ответственности. 

    Правоохранители Москвы будут пресекать все нарушения порядка на майские праздники

    Автор: Катерина Тимошенская
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