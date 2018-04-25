Правоохранители Москвы будут пресекать все нарушения порядка на майские праздники

Москва, 25 апреля. В правоохранительных органах Москвы предупредили, что любые нарушения порядка на майские праздники будут пресечены.

В главном управлении МВД РФ по столице отметили, что на майские праздники запланировано большое количество различных мероприятий и народных гуляний. Сотрудники полиции и Росгвардии будут обеспечивать их безопасность, а также следить за соблюдением общественного порядка.

«Московская полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в правоохранительных органах обратили внимание, что при возможном проведении несогласованных публичных мероприятий будет осуществляться фото- и видеофиксация всех участников. В дальнейшем будет проводиться правовая оценка их действий с целью привлечения к ответственности.