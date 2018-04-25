Собянин отчитался о доходах за 2017 год

Москва, 25 апреля. Мэр российской столицы Сергей Собянин отчитался о доходах за прошлый год. Как говорится в декларации градоначальника, опубликованной на официальном сайте городской администрации, доход Собянина за 2017 год составил 6 млн 531 тысячу рублей.

Как отмечается в документе, в прошлом году мэр Москвы заработал на 75 тысяч рублей больше, чем в 2016 году (6 млн 456 тысяч рублей).

Как и раньше, в собственности Собянина находятся квартира площадью 308,1 квадратных метров и гараж площадью 26,8 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в 2017 году заработал более 18,7 млн рублей, о чем говорится в декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. В свою очередь, председатель российского правительства Дмитрий Медведев в 2017 году заработал на 10 млн рублей меньше российского лидера, а именно — 8,56 млн рублей.





