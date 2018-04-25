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Школу эвакуировали из-за угрозы взрыва на юго-западе Москвы
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    Школу эвакуировали из-за угрозы взрыва на юго-западе Москвы

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    Школу эвакуировали из-за угрозы взрыва на юго-западе Москвы

    Москва, 25 апреля. Учеников и персонал одной их московских школ эвакуировали после звонка о якобы минировании здания, сообщили источники в правоохранительных органах.

    В Академическом районе столицы эвакуировали здание школы, в котором находились более 650 человек. В полицию поступило сообщение о том, что внутри находится якобы взрывное устройство.

    Школьники и преподаватели размещены на территории находящегося неподалеку кинотеатра «Салют». Родственники учеников были оповещены о случившемся. 

    В настоящее время в школе работают специалисты-кинологи и ищут взрывное устройство, передает «Дни.ру». По данному факту проводится проверка. 

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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