Школу эвакуировали из-за угрозы взрыва на юго-западе Москвы

Москва, 25 апреля. Учеников и персонал одной их московских школ эвакуировали после звонка о якобы минировании здания, сообщили источники в правоохранительных органах.

В Академическом районе столицы эвакуировали здание школы, в котором находились более 650 человек. В полицию поступило сообщение о том, что внутри находится якобы взрывное устройство.

Школьники и преподаватели размещены на территории находящегося неподалеку кинотеатра «Салют». Родственники учеников были оповещены о случившемся.

В настоящее время в школе работают специалисты-кинологи и ищут взрывное устройство, передает «Дни.ру». По данному факту проводится проверка.