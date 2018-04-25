Названы сроки завершения реновации в Новой Москве

Москва, 25 апреля. Программу реновации в Новой Москве планируют завершить в 2025 году, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Жидкин называл сроки завершения реновации в Новой Москве.

«До 2025 года мы планируем ее завершить, — констатировал он, — по результатам опросов, более 80% граждан ТиНАО поддерживают программу реновации».

Глава департамента отметил, что программа рассчитана на более длительный срок, но на новых территориях имеется возможность завершить ее ранее. В Троицком и Новомосковском административных округах под программу попали 251 дом. Столичным властям предстоит переселить жителей из 8251 квартир.