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Названы сроки завершения реновации в Новой Москве
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    Названы сроки завершения реновации в Новой Москве

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    Названы сроки завершения реновации в Новой Москве

    Москва, 25 апреля. Программу реновации в Новой Москве планируют завершить в 2025 году, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

    Жидкин называл сроки завершения реновации в Новой Москве. 

    «До 2025 года мы планируем ее завершить, — констатировал он, — по результатам опросов, более 80% граждан ТиНАО поддерживают программу реновации».

    Глава департамента отметил, что программа рассчитана на более длительный срок, но на новых территориях имеется возможность завершить ее ранее. В Троицком и Новомосковском административных округах под программу попали 251 дом. Столичным властям предстоит переселить жителей из 8251 квартир.

    Названы сроки завершения реновации в Новой Москве

    Автор: Катерина Тимошенская
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