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«Желтый» уровень опасности введен в Москве в четверг из-за сильного ветра
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    «Желтый» уровень опасности введен в Москве в четверг из-за сильного ветра

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    «Желтый» уровень опасности введен в Москве в четверг из-за сильного ветра

    Москва, 25 апреля. Гидрометцентр России объявил в четверг, 26 апреля, в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

    «Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

    Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столице ожидается усиление ветра с порывами от 12 до 17 метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности является третьим из пяти.

    Как уточняет РИАМО, также «желтый» уровень опасности введен 26 апреля в Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Костромской, Брянской, Калужской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Белгородской, Курской и Смоленской областях.

    Напомним, в минувшую субботу в Москве прошел сильный ураган, в результате которого погибли два человека. Скорость ветра в порывах составляла 25-30 метров в секунду.

    Автор: Василий Котов
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