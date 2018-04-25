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Лосиха, гусь или кенгуру из Подмосковья предскажут результаты ЧМ по футболу-2018
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    Лосиха, гусь или кенгуру из Подмосковья предскажут результаты ЧМ по футболу-2018

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    Лосиха, гусь или кенгуру из Подмосковья предскажут результаты ЧМ по футболу-2018

    Москва, 25 апреля. Жителям подмосковных Химок предложили выбрать животное, которое будет предсказывать результаты чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Третий глаз» открылся у лосихи, гуся и кенгуру.

    По словам представителей контактного зоопарка «Ковчег», у их питомцев появились экстрасенсорные способности. Так называемый «третий глаз» открылся у лосихи Яши, гуся Евгения и кенгуру-альбиноса Снежки. Жителям Химок предложили выбрать одно животное, которое будет предсказывать результаты предстоящего чемпионата.

    «Голосование открыто в официальной группе администрации города «ВКонтакте», — приводит слова специалиста по связям с общественностью МАУК «Объединенная дирекция парков» Константина Рубанского интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Каким образом предсказатель будет сообщать об исходе матча, будем решать исходя из его вида».

    Лосиха, гусь или кенгуру из Подмосковья предскажут результаты ЧМ по футболу-2018

    Автор: Катерина Тимошенская
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