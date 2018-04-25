Лосиха, гусь или кенгуру из Подмосковья предскажут результаты ЧМ по футболу-2018

Москва, 25 апреля. Жителям подмосковных Химок предложили выбрать животное, которое будет предсказывать результаты чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Третий глаз» открылся у лосихи, гуся и кенгуру.

По словам представителей контактного зоопарка «Ковчег», у их питомцев появились экстрасенсорные способности. Так называемый «третий глаз» открылся у лосихи Яши, гуся Евгения и кенгуру-альбиноса Снежки. Жителям Химок предложили выбрать одно животное, которое будет предсказывать результаты предстоящего чемпионата.