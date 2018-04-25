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Поликлиники Москвы запустили проект по внедрению телемедицины
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    Поликлиники Москвы запустили проект по внедрению телемедицины

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    Поликлиники Москвы запустили проект по внедрению телемедицины

    Москва, 25 апреля. Две столичные поликлиники запустили пилотный проект по внедрению телемедицины. Нововведение позволяет пациентам, которым требуется постоянное наблюдение специалистов, получить консультацию из дома.

    Проект был запущен в детской поликлинике № 133 и взрослой №23. Как отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, телемедицина позволяет сэкономить время пациента и уберечь его от дополнительных нагрузок, пишет «Вечерняя Москва».

    «Результаты пилотного проекта позволят определить стратегические направления развития телемедицинских технологий в московских поликлиниках», — уточнил Хрипун.

    Онлайн-консультации будут проводить врачи общей практики, педиатры, а также врачи узкой специализации. Чтобы получить консультацию, пациенту необходимо иметь доступ в интернет и смартфон, поддерживающий видеосвязь.

    В пилотном режиме телемедицину испытают 490 человек – 240 взрослых и 250 детей с хроническими заболеваниями. Как уточняет «Инфореактор», если испытания пройдут успешно, телемедицину внедрят во всех медучреждениях Москвы.

    Автор: Василий Котов
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