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Почти 50 миллионов цветов высадят на улицах Москвы в 2018 году
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    Почти 50 миллионов цветов высадят на улицах Москвы в 2018 году

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    Почти 50 миллионов цветов высадят на улицах Москвы в 2018 году

    Москва, 25 апреля. Цветочное оформление российской столицы станет финишным этапом апрельского месячника благоустройства. Об этом в среду рассказал заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    Он сообщил, что в нынешнем году для украшения московских улиц подготовлено порядка 50 миллионов цветочной рассады, пишет «Ньюинформ».

    Бюрбков добавил, что на московских клумбах должны распуститься петуньи, сальвии, бегонии, агератумы, а также тагетесы.

    Как отметил руководитель комплекса городского хозяйства, в этом сезоне многолетние культуры высадят на площади свыше 137 тыс. квадратных метров, передает РИАМО.

    Он также рассказал, что в преддверии майских праздников распустятся высаженные осенью у Триумфальной арки 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов.

    Автор: Дана Балан
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