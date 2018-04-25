Почти 50 миллионов цветов высадят на улицах Москвы в 2018 году

Москва, 25 апреля. Цветочное оформление российской столицы станет финишным этапом апрельского месячника благоустройства. Об этом в среду рассказал заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он сообщил, что в нынешнем году для украшения московских улиц подготовлено порядка 50 миллионов цветочной рассады, пишет «Ньюинформ».

Бюрбков добавил, что на московских клумбах должны распуститься петуньи, сальвии, бегонии, агератумы, а также тагетесы.

Как отметил руководитель комплекса городского хозяйства, в этом сезоне многолетние культуры высадят на площади свыше 137 тыс. квадратных метров, передает РИАМО.

Он также рассказал, что в преддверии майских праздников распустятся высаженные осенью у Триумфальной арки 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов.