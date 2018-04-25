Около 3,3 млн жителей Подмосковья записались на прием к врачу через интернет

Москва, 25 апреля. Практически 3, 3 млн жителей Подмосковья записались на прием к врачу через интернет с начала текущего года, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом в среду сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Практически каждая четвертая запись к врачу осуществляется через интернет», — передает слова главы подмосковного ведомства Дмитрия Маркова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что свыше 800 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели врачи Московской области с начала 2018 года.