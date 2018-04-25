Шесть станций московского метро изменят режим работы в День Победы

Москва, 25 апреля. Несколько станций Московского метрополитена изменят режим работы в День Победы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума в мэрии.

Он уточнил, что график работы изменят на станциях «Александровский сад», «Площадь Революции», «Боровицкая», «Охотный Ряд», «Театральная» и «Библиотека имени Ленина».

В мэрии добавили, что станции в праздничный день будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Первый вестибюль «Парка Победы» откроют на выход, второй — на вход.

Как пишет «Вечерняя Москва», остальные станции Московского метрополитена в праздничные дни будут работать в обычном режиме.