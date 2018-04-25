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Шесть станций московского метро изменят режим работы в День Победы
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    Шесть станций московского метро изменят режим работы в День Победы

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    Шесть станций московского метро изменят режим работы в День Победы

    Москва, 25 апреля. Несколько станций Московского метрополитена изменят режим работы в День Победы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума в мэрии.

    Он уточнил, что график работы изменят на станциях «Александровский сад», «Площадь Революции», «Боровицкая», «Охотный Ряд», «Театральная» и «Библиотека имени Ленина».

    В мэрии добавили, что станции в праздничный день будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Первый вестибюль «Парка Победы» откроют на выход, второй — на вход.

    Как пишет «Вечерняя Москва», остальные станции Московского метрополитена в праздничные дни будут работать в обычном режиме.

    Шесть станций московского метро изменят режим работы в День Победы

    Автор: Анна Иванова
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