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Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля
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    Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля

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    Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля

    Москва, 25 апреля. Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля – начале мая. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на заседании президиума правительства Москвы.

    Отмечается, что запланированы работы по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения. Работа начнется в конце апреля – начале мая. Представитель мэрии добавил, что отключение горячей воды является необходимым условием для подготовки системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону.

    Как пишет «Вечерняя Москва», по его словам, специалисты оценят техническое состояние тепловых сетей, оценят их на прочность. Они проведут диагностику, перекладку и ремонт. Напомним, на данный момент максимальный срок отключения горячей воды в столице составляет 10 дней.

    Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля

    Автор: Анна Иванова
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