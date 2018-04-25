Москва, 25 апреля. Отопление в Москве начнут отключать в конце апреля – начале мая. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на заседании президиума правительства Москвы.

Отмечается, что запланированы работы по отключению систем жизнеобеспечения от теплоснабжения. Работа начнется в конце апреля – начале мая. Представитель мэрии добавил, что отключение горячей воды является необходимым условием для подготовки системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону.

Как пишет «Вечерняя Москва», по его словам, специалисты оценят техническое состояние тепловых сетей, оценят их на прочность. Они проведут диагностику, перекладку и ремонт. Напомним, на данный момент максимальный срок отключения горячей воды в столице составляет 10 дней.