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Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной
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    Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

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    Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

    Москва, 25 апреля. Парковка в столице России во время майских праздников будет абсолютно бесплатной.

    Как сообщает телеканал 360, припарковаться, при этом ничего не платя, 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая можно будет в зоне платного парковочного пространства, где в другие дни надо выложить определенную сумму.

    Об этом было объявлено в ходе заседания президиума правительства Москвы, где также было объявлено, что в День победы ветераны смогут воспользоваться услугами таксистов, работающих в некоторых компаниях, бесплатно.

    Автор: Константин Терехов
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