Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

Москва, 25 апреля. Парковка в столице России во время майских праздников будет абсолютно бесплатной.

Как сообщает телеканал 360, припарковаться, при этом ничего не платя, 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая можно будет в зоне платного парковочного пространства, где в другие дни надо выложить определенную сумму.

Об этом было объявлено в ходе заседания президиума правительства Москвы, где также было объявлено, что в День победы ветераны смогут воспользоваться услугами таксистов, работающих в некоторых компаниях, бесплатно.