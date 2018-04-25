Санкции не влияют на зарубежные инвестиции в экономику Москвы

Москва, 25 апреля. Несмотря на санкции ряда стран, уровень прямых инвестиции в столичную экономику не снижается. Об этом заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

Чиновник отметил, что на конец минувшего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы составил 270 млрд долларов.

«И в этом году, несмотря на жесткие санкции, мы отмечаем положительную тенденцию роста объема иностранных инвестиций, особенно в инфраструктурные проекты. Для нас это очень позитивный фактор», — цитирует Черемина агентство городских новостей «Москва».

Глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей подчеркнул, что влияние санкционной войны с Европой и США, а также ухудшающейся экономической обстановки не ощущается. По словам Черемина, столица имеет сбалансированный бюджет, который по паритету покупательской способности сопоставим с бюджетами Токио и Нью-Йорка. В то же время, Москва не имеет публичного долга, что позволяет делать «серьезные инвестиции в развитие инфраструктуры, в первую очередь, транспортной».

Ранее положительный прогноз экспертов относительно курса национальной валюты привели «Известия». По данным издания, специалисты спрогнозировали стабилизацию курса рубля к осени.