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Санкции не влияют на зарубежные инвестиции в экономику Москвы
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    Санкции не влияют на зарубежные инвестиции в экономику Москвы

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    Санкции не влияют на зарубежные инвестиции в экономику Москвы

    Москва, 25 апреля. Несмотря на санкции ряда стран, уровень прямых инвестиции в столичную экономику не снижается. Об этом заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

    Чиновник отметил, что на конец минувшего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы составил 270 млрд долларов.

    «И в этом году, несмотря на жесткие санкции, мы отмечаем положительную тенденцию роста объема иностранных инвестиций, особенно в инфраструктурные проекты. Для нас это очень позитивный фактор», — цитирует Черемина агентство городских новостей «Москва».

    Глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей подчеркнул, что влияние санкционной войны с Европой и США, а также ухудшающейся экономической обстановки не ощущается. По словам Черемина, столица имеет сбалансированный бюджет, который по паритету покупательской способности сопоставим с бюджетами Токио и Нью-Йорка. В то же время, Москва не имеет публичного долга, что позволяет делать «серьезные инвестиции в развитие инфраструктуры, в первую очередь, транспортной».

    Ранее положительный прогноз экспертов относительно курса национальной валюты привели «Известия». По данным издания, специалисты спрогнозировали стабилизацию курса рубля к осени.

    Автор: Виктор Мальцев
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