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Общество
В Москве 9 мая запустят праздничный салют на 33 площадках
Общество
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    В Москве 9 мая запустят праздничный салют на 33 площадках

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    В Москве 9 мая запустят праздничный салют на 33 площадках

    Москва, 24 апреля. В российской столице 9 мая запустят праздничный салют на 33 площадках, заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

    День Победы в Москве завершится праздничным салютом. По словам Александра Кибовского, это станет кульминацией празднованием. В столице также планируется обширная развлекательная программа, которая рассчитана на 10 млн человек.

    Главный события праздника развернутся на Красной площади. В десять часов утра пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военнослужащих и 120 единиц военной техники. Бессмертный полк пройдет по улицам Москвы, ожидается, что к акции примкнут порядка 700 тысяч человек. Все музеи Москвы, где находятся экспозиции военной тематики, будут работать 9 мая.

    Автор: Ирина Селезнева
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