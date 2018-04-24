Водитель «Яндекс. Такси» отреагировал на обвинения в избиении клиентки

Москва, 24 апреля. Пассажирка, использовавшая сервис «Яндекс. Такси» заявила, что водитель такси избил ее ногами. В свою очередь, таксист рассказал его видение произошедшей ситуации. Инцидент произошел в подмосковном Электростале.

Таксист рассказал, что он подрабатывает в «Яндекс. Такси» по вечерам. В полночь ему пришел запрос, и он поехал по указанному адресу. Мужчина отметил, что иногда в сервисе указанные адреса не совпадают, например, таксиста направят к соседнему дому или подъезду. Так получилось и в этот раз.

Пока таксист искал местонахождение клиенток, на счетчик «накапало» еще 13 рублей к изначально заявленной стоимости поездки – 203 рублей. Об этом он сообщил пассажиркам, но они отреагировали неадекватно – начали ругаться. Водитель уточнил, что женщины были сильно пьяными.

Когда такси подъехало к указанному адресу, то обнаружилось, что автомобиль не может подъехать к подъезду, так как проезд был загорожен. Водитель предложил женщинам выйти раньше – им нужно было пройти всего 15 метров. Одна из клиенток согласилась, другая же заявила, что платит «громадные деньжищи», чтобы ее довезли до подъезда.

«Видимо, этот диалог их задел очень сильно. Молодая женщина начала скандалить, выйдя из машины, не закрыла дверь», — цитирует «Телеканал 360» водителя.

После этого мужчина попросил женщину захлопнуть дверь, чтобы он смог уехать. Клиентка сказала, что водитель сможет уехать только тогда, когда отпустит, так как она ему платит.

Мужчина вышел из машины и захлопнул дверь. После он сел в машину, и женщина вновь открыла дверь.

«Я пытался ей адекватно объяснить, что такси везет от одной точки к другой, при этом после того, как привезло на вторую точку, может подождать, но за отдельную плату. К сожалению, клиентка, видимо, не могла соображать адекватно», — добавил водитель.

Когда женщина открыла дверь в третий раз и начала выламывать ее, водитель выбежал из машины и оттолкнул пассажирку, при этом он не наносил ей ударов ни руками, ни ногами, отметил водитель.

«Когда вам ломают автомобиль, вы начинаете защищать свою частную собственность», — подчеркнул мужчина.

Пассажирка встала и набросилась на мужчину, порвала рубашку, цепочку, начала царапать глаза. Таксист вновь оттолкнул женщину. После этого клиентка начала бить ногами по машине, капоту, доломала решетку. Мужчина сказал пассажиркам, что собирается ехать в полицию и писать заявление.

Пассажирка решила сесть в машину, а ее подруга побежала домой «за каким-то майором», однако вернулась одна и начала снимать все происходящее на телефон.

Мужчина решил поехать в полицию. На пути он увидел машину ДПС. Он попросил полицейских вывести женщин из машины, но пассажирки отказались. После долгих уговоров они пересели в автомобиль ДПС, а таксист поехал за ними следом.

«Девушки написали заявление на меня, что я их избил — слава богу, не изнасиловал. Я написал свое объяснение. Себя считаю абсолютно правым: больше чем уверен, что 90 процентов автовладельцев при нанесении ущерба своему имуществу как минимум попытались бы защитить его», — сообщил таксист.

Он сообщил, что с ним должен был связаться участковый по району, где произошло происшествие, но прошло уже около трех недель, и ему никто не звонил. Писать заявление на пассажирок водитель не стал.