Медведеву и Собянину в технопарке «Слава» показали новые технологии для московских подстанций

Москва, 24 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетили московский технопарк «Слава». Им были продемонстрированы промышленные новинки от компаний «СуперОкс», «Иниста», «ДНК-технология» и ООО «Акситех».

В частности, политикам показали высокотемпературные сверхпроводники компании «СуперОкс», которые планируется внедрить в московскую подстанцию «Мневники», что позволит сделать ее работу более стабильной, передает агентство «Москва».

«Это перспективная технология обеспечивает супернадежность всей энергетической системы после короткого замыкания, надежность оборудования, долговечность. Сейчас в «Мневниках» подстанцию делаем, потом переходим на кольцо подстанций», — отметил Собянин.

Премьер-министру РФ и мэру Москвы также продемонстрировали наработки в области создания электрического ракетного двигателя для орбитального космического буксира.