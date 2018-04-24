Строительство станции метро «Давыдково» началось в Москве

Москва, 24 апреля. В Москве началось строительство станции метро «Давыдково» второго кольца столичной подземки. Во вторник работы начались в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей.

«Начался первый этап работ по строительству станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии метро», — сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на первом этапе строители выносят с площадки инженерные сети, а также устанавливают ограждающие конструкции станционного котлована методом «стена в грунте», передает РИАМО.

Напомним, станция метро «Давыдково» является частью юго-западного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе». Планируется, что Большая кольцевая линия будет перевозить в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо.

Ранее стало известно, что график работы Московских центральных диаметров и метро синхронизируют.