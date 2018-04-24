Москва, 24 апреля. За первый квартал 2018 года средняя зарплата учителей в Москве выросла до 89 тысяч рублей. Об этом сообщил во вторник руководитель московского департамента образования Исаак Калина.

«Средняя зарплата за первый квартал 2018 года составила уже 89 тысяч с копейками», — сказал он.

Он отметил, что с 2018 года для столичных учителей, работающих на полную ставку, существует нижняя граница зарплаты, которая составляет 68 тысяч рублей, пишет «Вечерняя Москва».

При этом, как передает РИА Новости, Калина отметил, что преподаватели, чьи ученики достигают выдающихся результатов, зарабатывают порядка 110-120 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее россияне рассказали, сколько им нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми.