Съевшего материалы дела московского адвоката отправили лечиться от наркомании

Москва, 24 апреля. Кунцевский суд Москвы оштрафовал и отправил на лечение защитника в мировом суде — мужчина съел материалы дела, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Галкина.

Из приговора следует, что Максим Бушин пришел в мировой суд и попросил материалы дела своей доверительницы для ознакомления. Затем мужчина неожиданно съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чел алкотестера.

В результате суд признал его виновным по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокату назначили лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

Дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый полностью признал себя виновным.