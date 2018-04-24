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Съевшего материалы дела московского адвоката отправили лечиться от наркомании
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Россия будет добиваться ответов на важные вопросы по «делу Скрипаля»
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    Съевшего материалы дела московского адвоката отправили лечиться от наркомании

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    Съевшего материалы дела московского адвоката отправили лечиться от наркомании

    Москва, 24 апреля. Кунцевский суд Москвы оштрафовал и отправил на лечение защитника в мировом суде — мужчина съел материалы дела, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Галкина.

    Из приговора следует, что Максим Бушин пришел в мировой суд и попросил материалы дела своей доверительницы для ознакомления. Затем мужчина неожиданно съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чел алкотестера.

    В результате суд признал его виновным по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокату назначили лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

    Дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимый полностью признал себя виновным.

    Автор: Дима Оленин
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