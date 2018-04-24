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Московский зоопарк в мае запустит программу «Бодрое утро»
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    Московский зоопарк в мае запустит программу «Бодрое утро»

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    Московский зоопарк в мае запустит программу «Бодрое утро»

    Москва, 24 апреля. Московский зоопарк с 1 мая запускает летнюю программу «Бодрое утро». Как рассказали в пресс-службе организации, жители Москвы и гости российской столицы смогут посещать зоопарк на полтора часа раньше — с 7:30.

    Отмечается, что первым посетителям предоставят скидки в размере 40%. Стоимость билета составит 300 рублей. Как пишет ТАСС, акция будет продолжаться до 9.00 в течение всего лета и завершится 31 августа.

    Как пишет «Вечерняя Москва», по словам директора зоосада Светланы Акуловой, первые гости получат уникальную возможность увидеть кормление и утреннее купание карликового бегемота Ксюши, смогут застать за завтраком бурого и гималайских медведей.

    Московский зоопарк в мае запустит программу «Бодрое утро»

    Автор: Анна Иванова
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