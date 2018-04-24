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Около 140 тысяч кустарников высадят в Москве весной
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    Около 140 тысяч кустарников высадят в Москве весной

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    Около 140 тысяч кустарников высадят в Москве весной

    Москва, 24 апреля. В рамках программы городского благоустройства началась высадка кустарников на Садовом кольце Москвы. Всего специалисты посадят около 140 тысяч кустарников.

    На данный момент началась высадка кустарников на Садовом кольце, после работы пройдут на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах.

    «Всего этой весной в Москве будет высажено порядка 140 тысяч кустарников», — заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    Как стало известно, на Садовом кольце будут расти цветущие спиреи, сирень, чубушник, массивы дерна, пузыреплодника и лапчатки, сообщает «Вечерняя Москва».

    Отмечается, что работы будут выполняться в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению. Всего в высадке кустарников будет задействовано около ста человек.

    Автор: Дарья Смолина
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