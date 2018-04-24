Музеи Подмосковья присоединятся к международному фестивалю «Интермузей-2018»

Москва, 24 апреля. В XX Международном фестивале «Интермузей-2018» примут участие 14 музеев Московской области. Об этом рассказали в министерстве культуры Подмосковья.

Отмечается, что XX Международный фестиваль «Интермузей-2018» стартует с 31 мая по 3 июня на ВДНХ. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ожидается, что в нем примут участие около 400 российских и иностранных музеев.

Также в фестивале примут участие 14 музеев Московской области. Как пишет «Вечерняя Москва», в этом году темой фестиваля станет «Музеи и общество». Участники и гости мероприятия смогут побывать на разнообразных лекциях, интервью, встречах с художниками и режиссерами, а также поучаствовать в дискуссиях.